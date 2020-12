L’Hellas Verona vuol tenere Dimarco, la risposta dell’Inter: “Scambio con Zaccagni”

Complice anche la positività di Lazovic e qualche acciacco nella rosa, Federico Dimarco sta trovando grande continuità da titolare nell’Hellas Verona. Ivan Juric, dopo averlo testato in campo, ha riscontrato molte risposte positive dall’italiano, ed ha quindi deciso di confermarlo titolare per ben 5 partite consecutive. Con 2 assist all’attivo in 9 presenze, l’ex Inter è oggi alle spalle dei soli Calhanoglu e De Paul come numero di occasioni create a partita.

Tutti indizi, questi, che non fanno che rafforzare l’idea secondo cui il Verona lo voglia riscattare dall’Inter in vista della prossima sessione di mercato. Juric lo vede sempre più come un titolare, ma per poterlo trattenere in Veneto dovrebbe sborsare circa 4,5 milioni di euro. A venire incontro al club, però, potrebbe essere proprio la società nerazzurra: come riporta L’Arena, in quel di Viale della Liberazione potrebbero proporre di inserire il suo cartellino come parziale contropartita tecnica nella trattativa per portare a Milano Mattia Zaccagni.

