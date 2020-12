Godin e Nandez ancora positivi al tampone: quasi impossibile la presenza per Cagliari-Inter

A fronte di un Giovanni Simeone tornato negativo, il tampone di Diego Godin e Nahitan Nandez ha restituito ancora esito positivo. I due uruguaiani, la cui positività era emersa di rientro dal ritiro con la propria nazionale, sono in isolamento ormai da quasi 20 giorni. Allo scoccare del 21esimo, se da asintomatici, potranno lasciare l’isolamento domestico e tornare ad allenarsi, anche se rigorosamente in solitaria in attesa che il tampone a cui si sottopongono regolarmente torni negativo.

Ad ogni modo, la loro presenza per Cagliari-Inter in programma domenica alle ore 12.30 è da considerarsi quasi impossibile. Dopo l’esito ok del tampone, infatti, i calciatori possono tornare in campo solo dopo aver superato altri test fisici che restituiscono loro l’idoneità. E per ragioni di tempo, anche ipotizzando una negatività tra domani e venerdì, sarebbe impossibile per mister Di Francesco riaverli a disposizione entro domenica.

