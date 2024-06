I dettagli del rinnovo di Lautaro: la data della firma con l’Inter

Lautaro Martinez rimarrà ancora per molto tempo il capitano dell’Inter. L’attaccante argentino ieri mattina, dopo un lungo confronto con l’agente, ha deciso di abbassare le pretese ed accettare l’ultima offerta per il rinnovo del contratto formulata dal club nerazzurro.

Come ribadito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il nuovo accordo parte da una base da 9 milioni di euro, ma è destinato a superare i 10 milioni grazie ai bonus. Un contratto lunghissimo che legherà Lautaro all’Inter fino al giugno 2029, quando l’attaccante sarà dunque vicino a spegnere ben 32 candeline.

Si tratta con molta probabilità dell’ultimo contratto importante per il Toro, che arriva nel miglior momento in assoluto della sua carriera. Per quanto riguarda la firma bisognerà invece attendere la prossima settimana una volta definito il CdA e nominato il nuovo presidente nell’assemblea dei soci di martedì.

Insieme a quello di Lautaro, inoltre, Oaktree ha dato pure l’ok per ufficializzare anche i rinnovi di Nicolò Barella e Simone Inzaghi. Il futuro dell’Inter sembra essere proprio in ottime mani…