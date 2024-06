CorSera esalta Oaktree: “Ottimismo di Marotta non era propaganda”

Non poteva presentarsi con modalità migliori il fondo Oaktree dinnanzi ai tifosi dell‘Inter. Subentrare ad un presidente vincente come Steven Zhang non era per niente facile, ma il nuovo proprietario nerazzurro ha scelto la via più intelligente affidandosi totalmente allo stesso management che ha riportato il club al successo.

Prova ne è la gestione del rinnovo di Lautaro Martinez, come segnalato questa mattina anche dal Corriere della Sera: “Il rinnovo di Lautaro Martinez non può essere ancora una prova, ma è sicuramente un indizio, chiaro e pesante. E l’ottimismo sbandierato da Beppe Marotta fin dal primo giorno dell’arrivo di Oaktree, non era semplice propaganda”.

E insieme a quello dell’argentino, nei prossimi giorni verranno definiti anche i rinnovo di Barella e Inzaghi come ricordato dal quotidiano: “I nuovi proprietari americani dell’Inter, in quanto fondo, non giocano per rimetterci dei soldi, ma hanno capito al volo che mantenere in alto l’Inter è la strada migliore per far crescere il valore del club. Ma se Oaktree si fosse presentato armato solo di forbici, e non pure di un piano che ha come obiettivo di permettere all’Inter di continuare a fare l’Inter, tutto sarebbe stato più complicato”.