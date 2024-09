In Spagna sicuri: “Inter, addio Frattesi e sostituto dall’Atletico”

In casa Inter non si esauriscono mai le voci che riguarda il calciomercato, anche a pochi giorni dalla scadenza ufficiale della sessione estiva. In Spagna, infatti, nelle scorse ore si è parlato proprio dei nerazzurri nell’ambito di un possibile affare con l’Atletico Madrid.

Secondo quanto sostenuto dal Mundo Deportivo, l’Inter potrebbe prepararsi nei prossimi mesi a perdere Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo per mezzo del suo agente Giuseppe Riso ha effettivamente richiesto più spazio in un incontro andato in scena lo scorso giugno presso la sede di Viale della Liberazione con la dirigenza nerazzurra.

Nonostante i numerosi sondaggi ricevuti, però, l’Inter ritiene Frattesi tra i calciatori più importanti del proprio organico e non ha mai voluto ascoltare alcuna offerta nei suoi confronti. Secondo gli spagnoli, invece, le due strade potrebbero presto separarsi.

In caso ci cessione, tra i possibili candidati a sostituire Frattesi all’Inter viene fatto il nome di Pablo Barrios. Il centrocampista classe 2003, affrontato dai nerazzurri nella scorsa Champions League contro l’Atletico Madrid, sarebbe stato inserito sull’elenco dei desideri del club nerazzurro.

A rendere poco concreta l’idea che porta allo spagnolo, però, è la clausola rescissoria da 100 milioni di euro fissata dall’ultimo rinnovo del contratto con i colchoneros. Una cifra fortemente voluta dall’Atletico che crede nelle qualità del giovane Barrios, ma che soprattutto rende poco plausibile l’ipotesi Inter.