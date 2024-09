Oaktree approva il nuovo colpo dell’Inter in difesa

Come riportato nei giorni scorsi, l’Inter entro pochi mesi dovrà prendere una decisione in merito agli otto contratti in scadenza al termine di questa stagione. Ad oggi, l’unico rinnovo ben intavolato sembra essere quello di Denzel Dumfries: le parti dialogano ormai da mesi, in attesa di raggiungere un accordo che possa soddisfare tutti.

Due casi delicati, invece, riguardano i perni centrali della difesa di Simone Inzaghi: Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Entrambi andranno in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 e almeno uno dei due potrebbe andar via. Due calciatori su cui pesa il fattore età: l’italiano a febbraio compirà 37 anni, mentre l’olandese nello stesso mese spegnerà 33 candeline.

Un possibile sostituto, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter lo avrebbe già individuato in Serie A. Si tratta di Jaka Bijol, difensore classe 1999 partito fortissimo in questa stagione con l’Udinese. Promosso a pieni voti dal punto di vista tecnico, lo sloveno avrebbe già incassato pure l’ok di Oaktree.

Il fondo americano considera Bijol un candidato ideale per il futuro dell‘Inter, non solo per la giovane età che rientra perfettamente nei propri parametri, ma anche per le enormi potenzialità che potrebbe ulteriormente sviluppare in maglia nerazzurra.