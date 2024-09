Firma senza la clausola: l’Inter fissa l’ultimatum

Una volta lasciata alle spalle la sosta dedicata alle Nazionali di inizio settembre, per l’Inter si aprirà un periodo decisivo. Il club nerazzurro, infatti, ha fissato nei giorni scorsi un ultimatum che riguarda la firma di un calciatore di primissimo livello.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’Inter si aspetta una risposta netta – in un senso o in un altro – da Denzel Dumfries. I negoziati per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025 vanno avanti ormai da circa un anno. Dopo lo stallo iniziale sulle cifre, lo scorso giugno era arrivata un’apertura per certi versi inaspettata dall’entourage dell’olandese all’ingaggio da 4 milioni proposto dai dirigenti interisti (quasi raddoppiato rispetto agli attuali 2,5 milioni).

Nonostante gli ottimi rapporti e l’avvicinamento tra le parti, la fumata bianca non è ancora arrivata. Per questa ragione, al rientro dagli impegni con la Nazionale Olandese fissato tra una settimana, Dumfries dovrà comunicare all’Inter la sua risposta definitiva. Un affare che, eventualmente, si farà alle condizioni dei nerazzurri: stipendio da 4 milioni netti senza alcun l’inserimento di clausola rescissoria.