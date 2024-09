Inzaghi lancia il nuovo acquisto: contro il Monza esordio da titolare

L’Inter vista nelle prime tre giornate di questo campionato, al netto di qualche modifica dovuta ad infortuni o ritardi di condizioni, è ripartita dagli uomini e dalle certezze della passata stagione. Simone Inzaghi ha preferito in questa prima fase affidarsi a chi già da almeno un anno è dentro gli automatismi nerazzurri, posticipando l’inserimento dei nuovi acquisti.

Degli ultimi arrivati, ad esempio, solamente Taremi ha avuto una chance dal primo minuto (causa indisponibilità di Lautaro Martinez) e due ingressi a partita in corso. Per Zielinski e Josep Martinez, in attesa della prima convocazione di Tomas Palacios, il debutto ufficiale coi colori nerazzurri è stato invece rimandato.

Chi ha grandi chance di partire dal primo minuto nella sfida di settimana prossima con il Monza al rientro delle Nazionali è proprio Zielinski. Il centrocampista polacco è stato frenato da un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per oltre due settimane durante il pre-campionato e sperava già di potersi ritagliare qualche minuto nel finale contro l’Atalanta.

Secondo Tuttosport, in vista del tour de force che vedrà l’Inter giocare contro Manchester City e Milan nel giro di pochi giorni, Inzaghi potrebbe adottare contro il Monza il primo vero turnover dell’anno. In quel caso, Mkhitaryan permettendo, l’ex Napoli verrebbe lanciato in campo dal primo minuto. Meno chance per Josep Martinez, sbarcato in estate dal Genoa come vice di Sommer.