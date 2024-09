Il piano dell’Inter per il COLPO a zero del 2025

Come ogni anno, una volta chiuso il calciomercato estivo, l’Inter inizia a programmare con largo anticipo i possibili movimenti su cui lavorare nei prossimi mesi. In particolare, è questa la fase in cui il club nerazzurro valuta i numerosi top player che a fine stagione andranno in scadenza di contratto da poter prelevare gratis.

I parametri zero, soprattutto con l’arrivo di Marotta in dirigenza, sono diventati una vera e propria specialità della casa per l’Inter. Zielinski e Taremi, definiti dal club nerazzurro già lo scorso inverno, sono solamente gli ultimi due esempi di una lunghissima lista di grandi campioni sbarcati gratis a Milano nelle ultime sessioni, nonostante la concorrenza di altre società.

Il piano dell’Inter per il prossimo colpo a zero, dunque, ricalca quanto fatto negli ultimi anni: tra i profili in scadenza a giugno già accostati in passato, qualcosa potrebbe muoversi già nel giro di poche settimane. Una volta incassato il gradimento dell’obiettivo individuato dai nerazzurri, bisognerà attendere il prossimo gennaio per la definizione della trattativa da blindare subito e formalizzare solamente al termine della stagione.

Dei calciatori in scadenza di contratto su cui l’Inter si è già mossa da mesi, sono cinque i profili da seguire con più attenzione. Iniziamo dal reparto arretrato, quello in cui potrebbe essere programmato anche più di un arrivo in virtù delle scadenze contrattuali di Acerbi e de Vrij del prossimo giugno.

Il primo nome sulla lista è senz’altro quello di Jonathan Tah, centrale del Bayer Leverkusen per cui la dirigenza dell’Inter stravede. Rimanendo in Bundesliga, un altro difensore nei radar nerazzurri è Danilho Doekhi, nazionale olandese di proprietà dell’Union Berlino.

A completare la batteria dei difensori sul taccuino dell’Inter sono i due francesi OIivier Boscagli e Oumar Solet. Il primo è di proprietà del PSV Eindhoven ed è stato accostato in Italia anche al Napoli, mentre il secondo è un obiettivo di lunga data dei nerazzurri che da tempo seguono la sua crescita al Salisburgo.

Il vero diamante della lista nerazzurra, però, è un attaccante: Jonathan David. Il centravanti canadese non ha rinnovato con il Lille ed è rimasto per quella che presumibilmente sarà la sua ultima stagione in Francia. L’Inter, con gli addii di Correa ed Arnautovic di fine stagione, andrebbe a liberare lo slot necessario per definire l’assalto al classe 2000. Anche in questo caso il tempismo sarà decisivo: mezza Europa, infatti, ha già iniziato a studiare il fascicolo David.