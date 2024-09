Dalla Juventus all’Inter: l’erede di Osimhen a costo zero

Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi ancora una volta sul mercato. Le due formazioni, reduci da un’ottima partenza in campionato, si dividono in questo momento il primato di Serie A insieme a Torino e Udinese. Questa mattina, infatti, il Corriere dello Sport ha anticipato un possibile scontro ad alta intensità tra le due rivali per un obiettivo in comune.

In scadenza di contratto a fine stagione con il Lille, Jonathan David è entrato anche sulla lista di Cristiano Giuntoli tra le opportunità gratis di fine anno. L’attaccante, sbarcato in Francia nel 2020 per sostituire l’addio di Osimhen, viene considerato da parecchio tempo tra i giovani più interessanti sul panorama calcistico mondiale.

Come raccontiamo da mesi, l’Inter ha sempre mostrato un certo apprezzamento verso il canadese ed è pronta a recitare un ruolo da protagonista per averlo a costo zero. Ad agevolare il sogno nerazzurro sono le scadenze contrattuali di Arnautovic e Correa: gli addii dei due attaccanti andrebbero senz’altro ad agevolare gli sforzi economici del club per soffiare David alla Juventus e non solo.