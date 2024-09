I migliori calciatori in scadenza per l’Inter: da da Salah a David

Da ormai diverse settimane ha preso il via la nuova stagione ufficiale di calcio. Un’annata che si preannuncia storica per l’enorme curiosità che si è generata intorno a due competizioni in particolare: il formato inedito della Champions League a 36 squadre e il nuovissimo Mondiale per Club in programma il prossimo giugno 2025.

Quello di giugno, però, sarà un mese come sempre cruciale per il futuro di diversi calciatori. Ad oggi, infatti, vi sono decine e decine di top player che a fine stagione potrebbero salutare i propri club a costo zero, per via dei contratti in scadenza. Per questa ragione, andiamo a vedere le migliori occasioni di calciomercato a parametro che potrebbero presentarsi ad un club specialista come l’Inter in vista della prossima estate.

Calciomercato Inter, i migliori calciatori in scadenza

Spulciando la lista dei migliori calciatori in scadenza di contratto, la quantità di top player fa davvero impressione. Poche volte come quest’anno nella storia recente del calciomercato si è arrivati all’inizio di una nuova stagione con un numero così elevato di campioni che potrebbero salutare a fine anno a costo zero. Questi i top selezionati dalla lista fornita da Transfermarkt:

Trent Alexander-Arnold

Leroy Sané

Mohamed Salah

Alphonso Davies

Joshua Kimmich

Kevin De Bruyne

Heung-min Son

Virgil van Dijk

Neymar

Lionel Messi

Andriy Lunin

Ferland Mendy

İlkay Gündoğan

Cristiano Ronaldo

Calciomercato Inter, gli obietti in scadenza di contratto

Spostando il focus solamente sull’Inter, invece, vediamo quelli che potrebbero essere i reali obiettivi del club nerazzurro. Sia per una ragione economica, ma anche per essere stati accostati più volte alla società interista negli ultimi mesi, queste sono le migliori opportunità di calciomercato selezionate per l’Inter a costo zero: