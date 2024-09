Tutti gli stipendi dell’Inter 2024/2025

L’estate di mercato dell’Inter è stata caratterizzata da i colpi a costo zero di Taremi e Zielinski, e dai rinnovi del capitano e vice-capitano, Lautaro Martinez e Barella. Investimenti importanti per il club nerazzurro, che hanno avuto un impatto sul monte ingaggi per la rosa della stagione 2024/2025.

Se queste si trattano di spese gradite alla dirigenza, meno lo sono quelle di alcuni esuberi rimasti in rosa. Su tutti Correa, con un impatto lordo di 6,48 milioni di euro, secondo i dati di Calcio e Finanza, ma anche quelli (più esigui) di Radu e Salcedo.

Questo il prospetto completo della rosa dell’Inter 2024/2025: