Dalla Spagna: “ECCO l’offerta dell’Inter per Nico Paz”

Nico Paz è ormai diventato il nome del momento in casa Inter. La stagione del fantasista argentino, sin qui superlativa al Como, ha attirato le attenzioni di grandi club tra cui anche quello nerazzurro. Nonostante sia ancora sotto il controllo del Real Madrid, che vanta una recompra nei suoi confronti, potrebbe rimanere in Serie A anche il prossimo anno.

Questo perché, sebbene le parole di Ancelotti, un suo ritorno in Spagna rischierebbe di generare un ‘overbooking’ sulla trequarti blanca. Da Bellingham a Brahim Diaz, passando per Arda Guler, Valverde e Ceballos: in quella zona di campo il tecnico italiano può dirsi ampiamente coperto.

Stando a quanto riportato in Spagna dal diario Sport, l’Inter avrebbe già in mente una prima offerta da formulare al Como. Di fronte ad una valutazione di mercato che si aggira attualmente intorno ai 20 milioni di euro, il club nerazzurro sarebbe disposto a spingersi sui 25 pur di convincere il club lombardo a cedere Nico Paz la prossima estate.

Tanto, lo ricordiamo, dipenderà anche dal Real Madrid. Avendo una prelazione sul cartellino del fantasista, Florentino Perez potrebbe riacquistarlo per poi cederlo nella stessa sessione di mercato. Gli spagnoli, però, potrebbero a quel punto ipotizzare una cessione ‘in stile Brahim Diaz’, fissando una cifra di riacquisto da poter esercitare entro i primi due anni dal suo addio.