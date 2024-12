Addio Inter, Ancelotti sicuro: “Futuro al Real Madrid”

Uno dei grandi obiettivi dell’Inter in questo 2025 sarà quello di ringiovanire la rosa e per farlo senza perdere qualità nella squadra ci sarà da scovare i migliori giovani talenti che possono fare comodo al tecnico Simone Inzaghi per continuare a vincere.

Uno dei più attenzionati dall’Inter rimane Nico Paz, trequartista del Como, che in questa prima sua annata di Serie A sta facendo molto bene e ha attirato il mirino di molti grandi club. Tra questi c’è naturalmente anche il Real Madrid perché gli spagnoli dopo averlo ceduto la scorsa estate al Como si sono assicurati un diritto di recompra per non perdere questo talento.

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, è intervenuto in queste ore a “Radio Anch’io lo Sport” in onda su Radio 1. Le parole dell’ex allenatore di Chelsea e Milan hanno però messo paura all’Inter perché rischiano di suonare come una strada sbarrata sul fronte Nico Paz.

Ancelotti ha infatti confermato che i blancos puntano sull’argentino per il futuro: “Paz è un giocatore che seguiamo molto. È molto bravo ed è un grande talento. Questa stagione di formazione fuori dal Real gli fa molto bene. Crediamo sia un giocatore che possa essere il futuro del Real Madrid“.