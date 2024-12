Nuovo accordo triennale: UFFICIALE l’annuncio dell’Inter

Sul gong del 2024, nella giornata in cui la squadra ha preso il volo per l’Arabia Saudita in vista della semifinale di Supercoppa Italiana del 2 gennaio contro l’Atalanta a Riad, ecco che l’Inter ha annunciato di aver raggiunto un altro importante accordo valido per il prossimo triennio.

Come si legge dal sito ufficiale del club nerazzurro, è stata svelata la partnership con NTS Sport. L’azienda italiana diventa così Official Supplier dell’Inter per le stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

Questi i dettagli dell’accordo diffusi dalla società interista: “Durante questo periodo, NTS Sport fornirà soluzioni all’avanguardia per la realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi sintetici utilizzati dal Club, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza e innovazione nel settore, contribuendo a garantire prestazioni eccellenti sia in campo che fuori”.

Una collaborazione tra Inter e NTS Sport che va avanti da circa 10 anni e che si rafforza ulteriormente con l’impegno di promuovere “l’eccellenza e l’innovazione nel mondo dello sport, unendo tradizione e modernità per creare nuove opportunità di sviluppo”.