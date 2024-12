Ribaltone Inter, il BOMBER annuncia: “Trattive in corso”

Non giungono buone notizie dal mercato in casa Inter per uno degli attaccanti più contesi sul panorama europeo. Il forte calciatore, in una recente intervista, ha infatti portato alla luce una trattativa del tutto inattesa sino a pochi giorni fa.

Durante la chiacchierata con Voix du Nord, Jonathan David ha spiazzato l’Inter e tutte le contendenti sulle sue tracce. L’attaccante di proprietà del Lille, per la prima volta negli ultimi mesi, ha ufficialmente aperto uno spiraglio al rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 con i francesi.

Queste le parole del centravanti canadese sul suo futuro: “Come ha detto in più occasioni il presidente Letang, ci sono delle discussioni in corso. Stiamo parlando e nessuna decisione è stata ancora presa. Non chiudo alcun tipo di porta, è una situazione da 50 e 50”.