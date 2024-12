Al via la caccia al dopo Acerbi: ci sono TRE PISTE dalla Serie A

Come già affermato a più riprese sia dal presidente Beppe Marotta che dall’allenatore Simone Inzaghi, l’Inter nel 2025 farà delle sessioni di mercato in cui rinnoverà il suo organico con l’obiettivo di abbassare l’età media, un proposito molto caro alla nuova proprietà di Oaktree.

Tra i reparti in cui c’è bisogno di nuovi innesti spicca quello difensivo, soprattutto nel ruolo dei centrali. Ad oggi Stefan De Vrij, nonostante un’ottima prima parte di stagione, ha il contratto in scadenza a giugno e non ci sono ancora certezze su un rinnovo. Poi c’è anche Francesco Acerbi che a causa di un’età molto alta e di una serie di problemi fisici, dovrebbe lasciare la squadra a fine campionato.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter ha tre opzioni al momento per scegliere il nuovo difensore centrale e tutte quante arrivano dalla Serie A. Il preferito è Isak Hien dell’Atalanta mentre le altre due piste alternative sono Jaka Bijol dell’Udinese e Mario Gila della Lazio.