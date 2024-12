Tutti i giocatori dell’Inter in SCADENZA nel 2025

Programmando in largo anticipo, l’Inter ha risolto i principali nodi contrattuali legati ai calciatori in scadenza al termine di questa stagione. Grazie all’ultimo rinnovo di Denzel Dumfries, dunque, il club nerazzurro potrà entrare negli ultimi sei mesi della stagione senza correre il rischio di poter perdere a costo zero la prossima estate i propri gioielli.

Tuttavia, non mancano gli interisti che tra pochi mesi saranno obbligati a lasciare il club a costo zero per via del contratto in scadenza con l’Inter. Calciatori che non rientrano più nei piani futuri della società e per i quali non sono mai state avviate delle trattative concrete per raggiungere un accordo per il prolungamento.

Sono cinque i calciatori dell’Inter con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025.

Il primo è Ionut Radu, rientrato ad Appiano Gentile la scorsa estate e rimasto in assenza di proposte concrete. Il portiere rumeno ha ricevuto di recente dei sondaggi e potrebbe lasciare l’Inter a titolo definitivo già durante la sessione di gennaio.

Chi potrebbe invece estendere ancora una volta il proprio contratto, è Raffaele Di Gennaro. Attualmente fuori per infortunio, il terzo portiere nerazzurro ha chance considerevoli di rimanere all’Inter almeno per un’altra stagione.

Non riceveranno alcuna proposta, invece, Marko Arnautovic e Joaquin Correa. L’attaccante austriaco potrebbe addirittura partire nel mercato di gennaio dietro il fortissimo pressing del Torino. L’argentino, in netta crescita in questi ultimi mesi, rimarrà sino al prossimo giugno. Anche per lui, non sembrano esserci possibilità di cambiare un futuro fuori dall’Inter ormai segnato.

Capitolo a parte lo merita Stefan de Vrij, calciatore più importante di questa lista per l’enorme minutaggio avuto in questa stagione. Il centrale olandese, in grande spolvero dopo l’infortunio di Acerbi, ha sul suo contratto una clausola per il rinnovo automatico per un’altra stagione: opzione che solo l’Inter potrà attivare entro il prossimo giugno. Mantenendo questo livello di prestazioni, è molto probabile che l’ex Lazio possa rimanere ancora per un altro anno.