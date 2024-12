Mourinho: “Guardo ancora l’Inter. Futuro? Ecco dove andrò”

Il Corriere dello Sport questa mattina propone in apertura una lunga intervista esclusiva ad uno degli allenatori più vincenti della storia recente del calcio, José Mourinho. Il tecnico portoghese da ormai 15 anni è uno degli idoli assoluti del mondo interista perché ha fatto vivere l’apice dell’epoca Massimo Moratti con la vittoria del Triplete nel 2010.

Lo Special One è un allenatore che risponde sempre in modo chiaro, senza mandarle a dire e queste sono le sue parole su quale sia stata la sua partita perfetta in carriera: “Uhi, difficile rispondere… Porto-Lazio 4-1, semifinale Uefa 2002-2003? Loro hanno segnato dopo 50 secondi e in seguito non hanno più toccato palla. Inter-Bayern 2-0, dopo un minuto si sapeva già chi avrebbe vinto”.

Mourinho ha certamente lasciato il segno nel cuore dei tifosi dell’Inter e strizza loro l’occhio in questo modo prima di parlare dei suoi desideri per il futuro: “Calcio italiano? Certo che ci tornerei. […] Non ho più visto giocare la Roma, l’Inter invece sì. Nel mio futuro vorrei allenare una Nazionale e sogno di unire un Paese attorno alla squadra che lo rappresenta”.