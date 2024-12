“Lautaro re ritrovato”: al capitano serve un gol per un RECORD

Il 2025 dell’Inter parte subito con una grande sfida da dentro o fuori che può valere tutto per la conquista del primo trofeo della stagione e anche ovviamente del nuovo anno solare. Dopodomani – giovedì 2 gennaio – alle 20 i nerazzurri sfidano l’Atalanta in Arabia Saudita per la semifinale di Supercoppa Italiana.

Nell’ultima partita del 2024, vinta 0-3 a Cagliari, uno dei motivi che Simone Inzaghi e tutti i tifosi interisti hanno avuto per esultare è stato il ritrovato gol di Lautaro Martinez. Il numero 10 argentino si è così sbloccato rompendo il ghiaccio dopo un lungo periodo di astinenza dal gol.

Ora, come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Inzaghi spera di aver ritrovato definitivamente il suo capitano e che possa trascinare l’Inter già in questo appuntamento di Supercoppa. Lautaro ha inoltre un grande obiettivo nel mirino in questa prima gara del nuovo anno.

Se il Toro dovesse riuscire a fare almeno un gol raggiungerebbe Dybala al primo posto dei migliori marcatori di questa competizione. L’ex attaccante della Juventus, oggi in forza alla Roma, è infatti l’unico giocatori che vanta 4 reti in Supercoppa Italiana. Lautaro Martinez è a quota 3 al pari di altri campioni come Eto’o, Shevchenko, Del Piero e Tevez.