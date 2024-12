Novità sul futuro di Bertola: l’Inter ha fatto la sua scelta

Uno degli obiettivi che l’Inter segue da diverso tempo per ringiovanire la sua rosa è Nicolò Bertola, difensore centrale che è in scadenza di contratto con lo Spezia. Si tratta di uno dei giovani più promettenti della Serie B e i nerazzurri come anche altre squadre di Serie A avevano chiesto informazioni al club ligure in merito alla sua situazione contrattuale.

Il difensore classe 2003 veniva giudicato dalla dirigenza nerazzurra come uno dei possibili colpi a costi contenuti essendo un talento futuribile che segue la linea dettata da Oaktree. Tuttavia, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, l’Inter avrebbe mollato la presa in questi ultimi giorni.

Il presidente Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio hanno quindi abbandonato la pista Bertola, secondo il quotidiano torinese, per concentrarsi su altri profili sia nel reparto difensivo che in altre zone del campo: nel frattempo spuntano tre opzioni dalla Serie A come possibili dopo Acerbi.