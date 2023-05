Con la doppietta alla Lazio, Lautaro Martinez è entrato nella storia dell’Inter e ha certificato il suo ottimo momento di forma. Il rendimento del Toro non deve essere sfuggito al Manchester United, che sembra pronto a un’offerta importante per l’attaccante argentino.

Secondo il Football Insider, i nerazzurri avrebbero aperto le porte a una possibile cessione, che però potrebbe arrivare solo per una cifra di almeno 80 milioni di euro. Questo perché, sempre secondo le fonti del sito inglese, l’Inter avrebbe bisogno di incassare per poter finanziare la prossima finestra di mercato.

L’obiettivo primario dei Red Devils sembra essere Harry Kane, per il quale però servirebbe un’offerta da oltre 100 milioni. Nel caso ci fossero difficoltà, allora, Lautaro sarebbe considerato l’alternativa perfetta al centravanti inglese. Inoltre, anche Real Madrid e Arsenal sembrano essere interessate all’attaccante argentino dell’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Nella lista dei nomi dal futuro incerto in casa nerazzurra non dovrebbe esserci quello di Lautaro Martinez. Per questo motivo, la notizia riportata da Football Insider, lascia non poche perplessità. Non stupisce, però, l’interesse di alcuni club importanti per il Toro, che anche quest’anno sta vivendo un’ottima stagione.

L’Inter difficilmente lo lascerà andare via a cuor leggero e, anzi, sembra molto probabile che farà di tutto fino all’ultimo per trattenerlo, cedendo eventualmente solo di fronte a un’offerta davvero irrinunciabile.