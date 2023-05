Verso Verona-Inter, Inzaghi ha scelto: niente ritiro pre-gara

L’Inter si prepara alla trasferta contro l’Hellas Verona, ultimo turno infrasettimanale della stagione di Serie A, valido per la 33a giornata. I nerazzurri lavoreranno oggi ad Appiano Gentile, ma non andranno in ritiro prima della gara di domani sera.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la scelta è stata presa dallo stesso Inzaghi per lasciare ai giocatori la possibilità di trascorrere la notte con le famiglie. Inoltre, l’Inter era già stata in ritiro prima della Lazio e il tecnico ha scelto di allentare un po’ la tensione.

L’Inter, allora, partirà per Verona direttamente domani mattina e rientrerà a Milano subito dopo il termine della gara.

L’opinione di Passione Inter

Difficile valutare una scelta del genere. In questi casi a parlare saranno i risultati: se l’Inter uscirà vincente da Verona, la mossa di Inzaghi sarà lungimirante, altrimenti le critiche pioveranno impietose. D’altronde i nerazzurri non possono permettersi ulteriori passi falsi nella lotta Champions League.

Di sicuro, i nerazzurri hanno bisogno di ogni momento utile per ricaricare le energie fisiche e mentali, visto il calendario di fuoco che li attende da qui a fine stagione.