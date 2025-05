La Juve si inserisce sull’obiettivo dell’Inter: la risposta

Il mondo del calciomercato è sempre ricco di imprevisti e colpi di scena e anche in questa sessione estiva che aprirà ufficialmente ad inizio giugno, sono pronti già alcuni intrecci che possono cambiare delle trattative importanti. La Juventus e il Nottingham Forest nelle ultime ore hanno provato a frenare l’Inter su un colpo.

Secondo quanto riferito dal media francese Sport.fr, questi due club avrebbero contattato in queste ore il Marsiglia per provare ad inserirsi nell’affare Luis Henrique. L’esterno brasiliano ha però già un accordo con l’Inter da diverse settimane e aspetta soltanto la fumata bianca tra i due club per potersi unire ai nuovi compagni.

Nonostante l’inserimento di Juventus e Nottingham Forest, anche il Marsiglia non sembra aver aperto la porta a possibili scossoni nell’affare visto che l‘intesa con l’Inter è ormai molto vicina e si stanno discutendo gli ultimi dettagli. L’obiettivo del club nerazzurro è infatti inserire Luis Henrique già nella lista dei giocatori per il Mondiale per Club.