“Lo vogliamo tenere”: un GIOIELLO dell’Inter è conteso

Negli ultimi anni l’Inter ha lanciato molti suoi giovani in uscita dal settore giovanile verso nuove società per potersi esprimere al meglio e crescere. Alcuni esempi importanti possono essere Francesco Pio Esposito vice capocannoniere in Serie B con lo Spezia oppure Aleksandar Stankovic che ha fatto molto bene col Lucerna.

Proprio in merito al futuro del centrocampista, figlio della leggenda nerazzurra Dejan, il club svizzero è soddisfatto del suo rendimento e vorrebbe tenerlo in squadra anche l’anno prossimo. Lo conferma il DS Remo Meyer in un’intervista ai microfoni di Luzerner Zeitung avvisando così l’Inter sulle loro chiare intenzioni.

“Saremmo felici dei poterlo tenere ancora un’altra stagione. Siamo pronti ad esercitare l’opzione di riscatto per il cartellino di Stankovic. Sarà però l’Inter a scegliere, aspettiamo di vedere cosa deciderà”, spiega il DS. L’Inter ha inserito l’opzione di contro-riscatto in suo favore da esercitare al termine di questo prestito annuale di Stankovic..