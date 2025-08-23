GdS: “Inter, rifiutati 60 milioni dal Chelsea per QUESTO big”

In attesa di completare l’organico negli ultimi giorni del mercato estivo, l‘Inter si è vista recapitare dalla Premier League una maxi offerta per uno dei suoi gioielli. A rivelare il retroscena di queste ultime settimane ci ha pensato La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, nella quale ha portato alla luce un tentativo da parte del Chelsea.

I Blues, come scritto dalla rosea, avevano infatti bussato alla porta dell’Inter con una mega offerta da 60 milioni di euro per Alessandro Bastoni. Proposta che ha immediatamente incontrato la risposta negativa dei nerazzurri, abili a bloccare in partenza ogni tipo di discussione. Lo stesso difensore, a dir la verità, ha subito chiuso agli inglesi, cancellando ogni possibilità di rilancio.

Una prova di forza da parte dell’Inter che considera Bastoni, al pari di altri intoccabili come Barella, Dimarco e Lautaro Martinez, uno dei suoi leader e dunque incedibile. In uscita l’unico movimento atteso da qui alla fine del mercato riguarda quelli di Mehdi Taremi, sempre nel mirino della Premier League.