“Newcastle su Frattesi”: SVELATA la richiesta dell’Inter

Dalla Premier League continuano a tempestare l’Inter di offerte per alcuni dei migliori talenti della rosa nerazzurra. Dopo la proposta da 60 milioni di euro formulata dal Chelsea per Alessandro Bastoni e respinta prontamente dalla dirigenza interista, un’altra big inglese ha mostrato interesse nei confronti di uno dei calciatori di Cristian Chivu.

Stiamo parlando di Davide Frattesi, giocatore che il tecnico rumeno ha immediatamente blindato con il suo approdo ad Appiano Gentile per via delle sue caratteristiche offensive e determinanti in fase realizzativa. L’ex Sassuolo sta rientrando da un lungo infortunio, ma nei giorni scorsi ha ricevuto un sondaggio dal Newcastle.

Alla richiesta di informazione dei bianconeri, l‘Inter ha risposto con una valutazione da 40 milioni di euro in su. Una cifra che ha spaventato gli inglesi e che ha fatto naufragare sul nascere un’eventuale trattativa per Frattesi. L’italiano sarà dunque centrale nel progetto di Chivu una volta recuperata la migliore condizione fisica al pari dei suoi compagni.