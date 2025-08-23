23 Agosto 2025

Dubbio Chivu per Inter-Torino: può esordire subito

Il tecnico ragiona su un cambio

Cristian Chivu in conferenza prima di Inter-Urawa Red Diamonds

Tra poco più di 48 ore ripartirà finalmente la stagione dell’Inter in via ufficiale. Dopo quattro amichevoli che i nerazzurri hanno disputato in questo mese di agosto, adesso è tempo delle prime gare ufficiali e l’esordio in Serie A della squadra di Cristian Chivu sarà lunedì sera a San Siro in casa contro il Torino.

Per questo primo match di campionato i tifosi dell’Inter potrebbero vedere subito dal primo minuto un esordio in Serie A di uno dei giocatori più attesi per questa stagione. Si tratta di Petar Sucic, giovane talento classe 2003 che il club nerazzurro ha comprato quest’estate dalla Dinamo Zagabria e che ha molto potenziale.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista croato potrebbe essere scelto da Chivu per ricoprire il ruolo di regista davanti alla difesa al posto di Hakan Calhanoglu che è squalificato. Una delle alternative potrebbe essere Nicolò Barella in quella posizione e in tal senso è importante anche il pieno recupero di Davide Frattesi.

