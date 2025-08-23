“Rilancio per Nico Paz”: nuova GROSSA offerta al Como

Sono ore molto calde per le squadre di Serie A che da un lato sono alle prese con gli ultimi preparativi per l’esordio in campionato che tra oggi e lunedì vedrà tutti i club scendere in campo mentre dall’altro sono alle prese con le operazioni di mercato in entrata e in uscita conclusive di questa sessione estiva.

Uno degli uomini mercato nel corso dell’estate è stato Nico Paz. Il giovane trequartista del Como è stato uno dei giocatori che più a sorpreso l’anno scorso ed è finito nel mirino di molti club diversi tra cui l’Inter. Per molti mesi i dirigenti nerazzurri hanno cercato di raggiungere un accordo con il club lariano senza però riuscirci.

Nico Paz però non è nel mirino solo dell’Inter ma anche del Tottenham. Il club londinese ha fatto un’offerta già nelle scorse settimane ma il Como ha rifiutato. Come riporta Gianluca Di Marzio, adesso però gli Spurs vogliono fare un rilancio superiore ai 40 milioni di euro ma il club lombardo ne vuole 70.