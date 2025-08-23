Addio Inter, il Man United ha scelto il nuovo portiere

Nel corso dell’estate l’Inter ha sondato tanti giocatori differenti in tutte le zone del campo perché ha cercato di portare nuovi profili giovani in rosa al fine di abbassare l’età media della squadra, come richiesto da Oaktree e come è risultato essere necessario visto l’invecchiamento dell’organico.

In parte questo processo di rinnovamento della rosa sono arrivati alcuni giovani come Bonny, Diouf, Sucic e Luis Henrique. Secondo fonti belghe, riportate su queste colonne nei giorni scorsi, uno dei calciatori che l’Inter aveva cercato era anche il giovane portiere belga Senne Lammens che gioca nell’Anversa.

Il portiere classe 2002, come scrive oggi Fabrizio Romano, ha però raggiunto un accordo con il Man United che è a caccia di nuovi talenti per la sua squadra e ha scelto il talento belga. Il club inglese è riuscito a superare la concorrenza di società italiane e francesi, sottolinea il giornalista esperto di mercato.