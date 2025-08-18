Inter sulle tracce di un nuovo portiere da 20 milioni

Sono tanti i nomi di calciatori di vari ruoli, età e caratteristiche che sono stati accostati all’Inter nel corso di quest’ultima sessione estiva di mercato. I nerazzurri hanno sondato diverse piste e non tutte (come ad esempio Leoni e per ora Lookman) sono ovviamente andate a buon fine, come spesso capita in sede di mercato.

Ora però spunta un ulteriore nuovo profilo nel mirino dell’Inter. Si tratta di un portiere che gioca in Belgio e infatti la notizia arriva proprio dal quotidiano belga, il Het Laatste Nieuws. La società nerazzurro è stato inserito – assieme ad altri diversi top club europei – in un elenco di squadre potenzialmente interessate a un giovane portiere.

Si tratta di Senne Lammens, portiere classe 2002 che gioca nell’Anversa. La richiesta del club belga sarebbe di circa 20 milioni di euro e in Patria viene infatti considerato un portiere dal futuro importante. Lammens vanta già anche 7 presenze con la selezione del Belgio U21 e sembrano anche esserci altri top club sulle sue tracce.