Zazzaroni sicuro su Lookman: “Inter arriva a questa cifra”

Il grande sogno di mercato per l’Inter in questa sessione estiva di trasferimenti è (stato) a lungo Ademola Lookman che sta facendo di tutto per rompere con l’Atalanta e per provare a trasferirsi a Milano alla corte di Chivu. Uno dei primi a rivelare di questa possibile trattativa è stato Ivan Zazzaroni che ha annunciato questa possibilità.

Il direttore del Corriere dello Sport, nel corso dell’estate ci ha spesso abituati ad aggiornare il pubblico sulle novità dell’affare Lookman tra Inter e Atalanta, tramite messaggi pubblicati sui suoi social. Nelle scorse ore ha reso noto un nuovo aggiornamento in merito al prezzo che Marotta e Ausilio possono offrire.

Queste le ultime novità scritte da Zazzaroni sul suo account Instagram: “Come ho scritto stamane, è Percassi che non apre alla cessione di Lookman: se decidesse di venderlo in tempo utile, Marotta fino a 50, 52 in qualche modo arriverebbe. Di sicuro questa storia sta procurando a tutti noi un inizio di orchite”.

