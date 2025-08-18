Inter, operazione di mercato chiusa: OGGI visite e firma

Restano ancora soltanto 15 giorni prima che si concluda la sessione estiva di calciomercato e per l’Inter ci sono ancora tante operazioni in ballo, soprattutto in uscita ma anche con almeno un paio di nuovi obiettivi in entrata che i tifosi chiedono visto che da più di un mese non ci sono dei nuovi innesti nella rosa nerazzurra.

Sul fronte delle cessioni, sono esplose ieri le voci relative all’interessamento dell’Atalanta per Nicola Zalewski. L’Inter ha subito aperto all’addio del laterale polacco perché ha fiutato la possibilità di fare un’importante plusvalenza con un giocatore non titolare e arrivato appena 7 mesi fa in nerazzurro.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’accordo con la Dea è ormai concluso e il polacco si trasferirà a Bergamo subito, con la giornata di oggi che è quella giusta per le visite mediche e la firma sul contratto. Se tutto andrà a buon fine potrebbero dunque arrivare già entro sera i comunicati ufficiali di Inter e Atalanta per Zalewski.