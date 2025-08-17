17 Agosto 2025

Ex Inter sblocca l’addio di Solet: “L’Udinese vuole premunirsi”

L'ipotesi di mercato

Oumar Solet

A due settimane dalla fine, il calciomercato dell’Inter non può dirsi concluso. I nerazzurri stanno valutando diversi obiettivi, in tutte le zone del campo. In difesa, ad esempio, si è sempre alla ricerca di un giovane in grado di svecchiare il reparto.

Il nome principale sembra essere quello di Oumar Solet dell’Udinese. Della possibile operazione ha parlato anche Alfredo Pedullà, sottolineando come l’operazione potrebbe sbloccarsi grazie al trasferimento a Udine di un ex delle giovanili nerazzurre: Étienne Youté Kinkoué.

Queste le sue parole:

“L’Udinese vuole prendere Kinkoué, un difensore ex Inter del Le Havre che ha le stesse caratteristiche di Solet. Vogliono premunirsi in caso di cessione di Solet, che ha mercato e piace molto anche all’Inter. Aspettando la decisione di Pavard, l’Inter può prendere un difensore. Sono cose da ultime settimane, come quando arrivò Acerbi”.

