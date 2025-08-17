17 Agosto 2025
Asllani verso il Bologna: l’Inter chiede QUESTA cifra
Due opzioni
L’addio di Kristjan Asllani all’Inter era stato preannunciato da Piero Ausilio già alcune settimane fa, ma ora la sua partenza sembra essere davvero imminente. Infatti, il Bologna si è fatto avanti seriamente per il calciatore nerazzurro.
Come riportato da Orazio Accomando, il giocatore sarebbe un profilo gradito a Vincenzo Italiano, allenatore dei felsinei. Per la cessione di Asllani, l’Inter richiederebbe una cifra superiore ai 15 milioni di euro.
Il Bologna, allora, potrebbe proporre due opzioni per convincere i nerazzurri: la prima è un prestito con un opzione di riscatto, in grado di soddisfare la richiesta economica; la seconda, un acquisto a cifre più basse, con percentuale sulla futura rivendita.