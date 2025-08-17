Addio Pavard, c’è l’ANNUNCIO: “Vuole restare in Europa”

Si è acceso il mercato in uscita dell’Inter con l’operazione lampo che porterà Nicola Zalewski all’Atalanta. Potrebbe non essere l’unica operazione in uscita in casa nerazzurra, con una possibile partenza possibile anche in difesa e che riguarda Benjamin Pavard.

Del centrale francese ha parlato ieri l’allenatore del NEOM, Christophe Galtier. Il club arabo è tra le pretendenti per Pavard, ma lo stesso tecnico sembra aver escluso un trasferimento in terra saudita del difensore dell’Inter.

Queste le sue parole a Sportitalia dopo l’amichevole con la Roma:

“È un nome importante, è un giocatore fantastico. Benjamin lo conosco molto bene, è un buon giocatore, ma abbiamo provato a convincerlo a venire, ma so che ha molte offerte e forse vuole stare in Europa perché alla fine della stagione c’è il Mondiale e quindi forse vuole rimanere in Europa”.