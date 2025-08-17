17 Agosto 2025

Addio Pavard, c’è l’ANNUNCIO: “Vuole restare in Europa”

Il commento

Si è acceso il mercato in uscita dell’Inter con l’operazione lampo che porterà Nicola Zalewski all’Atalanta. Potrebbe non essere l’unica operazione in uscita in casa nerazzurra, con una possibile partenza possibile anche in difesa e che riguarda Benjamin Pavard.

Del centrale francese ha parlato ieri l’allenatore del NEOM, Christophe Galtier. Il club arabo è tra le pretendenti per Pavard, ma lo stesso tecnico sembra aver escluso un trasferimento in terra saudita del difensore dell’Inter.

Queste le sue parole a Sportitalia dopo l’amichevole con la Roma:

“È un nome importante, è un giocatore fantastico. Benjamin lo conosco molto bene, è un buon giocatore, ma abbiamo provato a convincerlo a venire, ma so che ha molte offerte e forse vuole stare in Europa perché alla fine della stagione c’è il Mondiale e quindi forse vuole rimanere in Europa”.

Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.