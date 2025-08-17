17 Agosto 2025

“Zalewski-Atalanta HERE WE GO”: ecco la cifra dell’accordo

L'annuncio di Fabrizio Romano

Nicola Zalewski dopo Torino-Inter

L’accelerata improvvisa dell’Atalanta per l’acquisto di Nicola Zalewski sembra essersi definitivamente concretizzata. Dopo l’annuncio de La Gazzetta dello Sport, arriva la conferma della definizione dell’operazione anche di Fabrizio Romano.

L’esperto di mercato, infatti, ha annunciato il trasferimento sui propri profili social. L’Inter incasserà 17 milioni di euro. Confermata, dunque, la plusvalenza da 10,5 milioni di euro per l’addio dell’esterno polacco, riscattato dalla Roma lo scorso giugno per 7 milioni di euro.

