“Zalewski-Atalanta HERE WE GO”: ecco la cifra dell’accordo
L'annuncio di Fabrizio Romano
L’accelerata improvvisa dell’Atalanta per l’acquisto di Nicola Zalewski sembra essersi definitivamente concretizzata. Dopo l’annuncio de La Gazzetta dello Sport, arriva la conferma della definizione dell’operazione anche di Fabrizio Romano.
L’esperto di mercato, infatti, ha annunciato il trasferimento sui propri profili social. L’Inter incasserà 17 milioni di euro. Confermata, dunque, la plusvalenza da 10,5 milioni di euro per l’addio dell’esterno polacco, riscattato dalla Roma lo scorso giugno per 7 milioni di euro.
🚨⚫️🔵 Nicola Zalewski to Atalanta, here we go! Deal agreed for €17m fee as Polish LWB joins Ivan Juric’s project.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025
Inter receive €17m after signing Zalewski for €7m total fee in June following initial loan move.
Exclusive story, confirmed. ✅🇵🇱 pic.twitter.com/xd83LsWN6f