Zalewski all’Atalanta! Gazzetta: “È fatta, super plusvalenza INTER”

Si è accesa improvvisamente nella serata di ieri la trattativa per il trasferimento di Nicola Zalewski dall’Inter all’Atalanta. La notizia, emersa nel post-partita dell’amichevole con l’Olympiacos, si è concretizzata nel giro di poche ore e non sembra essere legata all’affare Lookman.

Come annunciato da La Gazzetta dello Sport, l’operazione sarebbe già conclusa. Si tratta di un trasferimento da 17 milioni di euro, che permette al giocatore di trovare maggiore spazio e all’Inter di incassare una plusvalenza super da circa 10,5 milioni di euro.

Zalewski, infatti, era arrivato dalla Roma in prestito lo scorso gennaio, per poi essere riscattato a fine stagione, pagando 6,5 milioni di euro. Anche la Rosea conferma come questa operazione non sia legata alla trattativa per portare Lookman a Milano.

