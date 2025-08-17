CINQUE nomi dall’estero per il colpo in difesa dell’Inter

Il mercato dell’Inter si è acceso in uscita in queste ultime ore, con l’addio di Nicola Zalewski praticamente definito e quello di Kristjan Asllani in fase avanzata. Introiti che potrebbero portare a nuovi investimenti, con la difesa ancora in attesa di rinforzi.

L’Inter è alla ricerca di profili in grado di ringiovanire il reparto nell’imeddiato e pronti a prendere il posto di De Vrij e Acerbi, all’ultimo anno di contratto, in prospettiva futura. Oltre al mercato interno, ci sono diversi profili all’estero che potrebbero fare al caso dei nerazzurri, come riportato da Transfermarkt.

Il sito fa 5 nomi nello specifico, tra i quali spicca sicuramente Renato Veiga, classe 2003 del Chelsea, già passato in Serie A la scorsa stagione, in prestito alla Juventus. Gli altri nomi sono: Joel Ordoñez (2004 del Club Bruges), Joane Gadou (2007 del Salisburgo), Kevin Lomónaco (2002 dell’Independiente) e Finn Jeltsch (2006 dello Stoccarda), il cui valore si aggira tra i 10 e i 20 milioni di euro.