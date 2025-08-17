BLITZ per Asllani: cambia la formula per l’addio all’Inter

Con il mercato in entrata attualmente in stallo, l’Inter è al lavoro su alcune possibili cessioni, in grado di fare spazio in rosa e finanziare anche altri investimenti. Nelle ultime ore si accesa la pista che porta a un possibile addio di Nicola Zalewski, ma anche il futuro di Kristjan Asllani sembra in via di definizione.

Come annunciato da Gianluca Di Marzio, il Bologna starebbe avanzando con forza nella trattativa per il centrocampista albanese, la cui cessione è stata preventivata già da tempo. A cambiare, però, potrebbe essere la formula.

Infatti, l’Inter e il Bologna non starebbero trattando per un prestito di Asllani, bensì per una cessione a titolo definitivo, con una futura percentuale sulla rivendita. Come rivela sempre Di Marzio, i contatti tra i due club sarebbero stati positivi.