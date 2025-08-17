“Verso la chiusura”: intesa Inter-Atalanta a QUESTE cifre

Nella serata ieri è emersa a sorpresa la voce di mercato relativa all’interessamento dell’Atalanta per Nicola Zalewski. Il club bergamasco ha bisogno di un rinforzo sulle fasce e il tecnico Ivan Juric ha già lavorato l’anno scorso a Roma con il polacco oggi in forza all’Inter. L’operazione adesso sembra ben avviata e vicina alla chiusura.

Come riportato su X da Matteo Moretto, l’Atalanta ha deciso di dare un’accelerata in queste ultime ore all’operazione Nicola Zalewski e la trattativa sta procedendo positivamente con un una possibile chiusura che si sta avvicinando e per l’Inter, quindi, si va verso una nuova importante plusvalenza nel giro di pochi mesi.

A gennaio Zalewski è arrivato all’Inter in prestito e a fine stagione è stato riscattato per circa 6,5 milioni di euro. Adesso il polacco potrebbe invece trasferirsi a Bergamo in cambio di un assegno di circa 15-16 milioni di euro complessivi. Si tratta però di un affare del tutto legato dal discorso Lookman, sogno di Marotta e Ausilio.