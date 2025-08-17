L’Inter investe 60 milioni sul mercato: ECCO chi arriva ora

Da più di un mese non sono stati eseguiti movimenti in entrata in casa Inter e alcuni tifosi iniziano ad esprimere il loro malcontento per il mercato, osservando anche come si stanno rinforzando le rivali e le concorrenti per i piani alti della Serie A. Per queste ultime due settimane di trattative la dirigenza nerazzurra ha però un piano.

Secondo quanto si apprende dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’Inter è pronta a investire ben 60 milioni di euro sul mercato in questi ultimi giorni di agosto. L’obiettivo dichiarato della società è quello di riuscire a prendere due giocatori ben precisi e con delle caratteristiche chiave per il gioco di mister Cristian Chivu.

La nuova necessità in casa Inter è quella di trovare un centrocampista box to box. La società sta infatti cercando un mediano con corsa e doti fisiche, un profilo simile a Manu Koné della Roma che era emerso nei giorni scorsi. Inoltre, il secondo obiettivo è quello di un attaccante con il nome di Lookman che si sta allontanando.