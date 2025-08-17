“Lookman si allontana”: il PIANO alternativo dell’Inter

Da più di un mese il nome attorno a cui gira tutto il mercato in entrata dell’Inter è quello di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano ha rotto in maniera piuttosto brusca con l’Atalanta e vuole a tutti i costi trasferirsi alla corte di Chivu ma i due club da molti giorni non hanno ripreso i contatti e l’affare sembra in salita.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, oggi Lookman si starebbe allontanando dall’Inter. La dirigenza di viale della Liberazione non trovando aperture o segnali confortanti dall’Atalanta è sempre più orientata a cambiare strategia e obiettivo in entrata per queste ultime settimane di calciomercato estivo.

Nella rosa dell’Inter manca infatti un mediano muscolare come Kone, serve un centrocampista difensivo ma anche in grado di spingere con inserimenti e con tanta corsa. Ecco quindi che il tesoretto dei nerazzurri potrebbe essere speso in mediana e poi si cercherà un rinforzo low-cost a fine mercato per l’attacco.