Gazzetta RIVELA: “L’Inter sceglie Solet, ecco cosa manca”

Proseguono i giorni di riflessioni e di lavoro in casa Inter con i dirigenti e gli uomini mercato del club che stanno scegliendo quali prossime mosse fare per cercare di sbloccare un mercato in entrata fermo da ormai parecchie settimane. I tifosi nerazzurri chiedono a gran voce dei rinforzi e oltre al sogno Lookman vorrebbero un colpo in difesa.

Secondo quanto riportato dall’edizione digitale de La Gazzetta dello Sport, il primo nome per l’Inter in difesa resta quello di Oumar Solet dell’Udinese. Il difensore francese ha fatto molto bene in Friuli in questo suo primo anno di Serie A e ha subito raccolto parecchi pareri positivi tra gli osservatori dell’area scout nerazzurra.

L’Inter vorrebbe infatti chiudere gli innesti sia di Lookman che di Solet entro la fine della sessione di mercato ma ha un freno. Sempre secondo la rosea, prima di eseguire mosse in entrata, il club nerazzurro deve sistemare 4 giocatori in uscita che sono Taremi, Asllani, Zielinski e Pavard ma quest’ultimo potrebbe anche rimanere.