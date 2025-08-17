Dall’Inter al Bayer Leverkusen: addio al difensore

Mancano ormai appena due settimana alla fine della sessione estiva di calciomercato ma il campionato inizierà tra pochissimi giorni e infatti le società di Serie A hanno fretta di ultimare gli ultimi acquisti per consegnare subito delle rose il più complete possibili ai rispettivi allenatori. L’Inter è però alle prese con diverse trattative parecchio complicate.

Un nome che nei giorni scorsi era emerso come possibile innesto in difesa per l’Inter, dopo che sono sfumati due obiettivi importanti come Leoni e De Winter, era Loic Badé. Il difensore classe 2000 gioca nel Siviglia ma visto che il club andaluso non parteciperà alle prossime coppe europee, è molto probabile un suo addio entro fine agosto.

Secondo quanto riferito da Sky Sport DE, ci sarebbe però un’insidia per l’Inter. Badé avrebbe infatti raggiunto un accordo con il Bayer Leverkusen per il trasferimento in Bundesliga. Il difensore francese è infatti uno dei due obiettivi principali per la difesa assieme all’ex United, Victor Lindelof che è svincolato e potrebbe volare subito in Germania.