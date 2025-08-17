Romano spiega: “SCAMBIO Lookman-Zalewski, cosa c’è di vero”

Nella serata di ieri è esplosa a sorpresa la notizia relativa alla richiesta dell’Atalanta per Nicola Zalewski. Il club bergamasco ha bisogno di trovare un nuovo innesto sulle fasce e il tecnico Ivan Juric ha già lavorato con il polacco nella scorsa stagione con la Roma. I tifosi dell’Inter si chiedono se questo affare può tornare utile anche sul fronte Lookman.

Di questo ne hanno parlato sul loro canale YouTube anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto. I due esperti di mercato hanno spiegato come, al momento, non risulta un incrocio tra i discorsi di Inter e Atalanta per Lookman e Zalewski. Restano infatti due possibili operazioni slegate e parallele, come hanno spiegato con queste parole:

“Zalewski piace tanto all’Atalanta ma al momento rimane una trattativa con quella di Lookman. C’è da capire quale sarà la volontà dell’esterno polacco. I rapporti tra Inter e Atalanta si sono un po’ irrigiditi dopo le ultime settimane. L’Inter non ha abbandonato la pista Lookman ma ad oggi è una pista bloccata”.