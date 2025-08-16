Offerta dalla Serie A per Zalewski: “Contatti in corso”

Entrato negli ultimi minuti dell’amichevole vinta questa sera dall’Inter contro l’Olympiacos per 2-0, Nicola Zalewski potrebbe presto far discutere di sé sul mercato. Nonostante il club nerazzurro lo abbia ufficialmente riscattato dalla Roma lo scorso giugno in seguito all’ottimo prestito da gennaio, l’esterno polacco potrebbe clamorosamente fare subito le valigie.

Come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, infatti, Zalewski ha appena ricevuto il forte interesse dell’Atalanta. Il club bergamasco non ha ancora rimpiazzato la partenza di Ruggeri e si è visto respingere il sondaggio avanzato con la Fiorentina per il ritorno di Gosens. Da qui l’idea di capire la fattibilità dell’affare con l’Inter, con cui sono aperti i dialoghi per via della trattiva attualmente in standby per Lookman.

Questa l’indiscrezione riportata dai due giornalisti: “Atalanta su Nicola Zalewski. Nelle ultime ore il club bergamasco ha avuto contatti per il terzino polacco e studia una prima offerta ufficiale”.