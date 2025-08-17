17 Agosto 2025

Gazzetta: “2 offerte dalla Premier per Bastoni e un compagno”

Due giocatori importanti dell'Inter richiesti in Inghilterra

Alessandro Bastoni

Sono giorni molto caldi per il calciomercato visto che l’Inter vuole chiudere dei movimenti in entrata importanti ma deve fare anche i conti con le cessioni. Da un lato ci sono quei giocatori in uscita per volere del club perché ha ancora una manciata di esuberi in rosa mentre dall’altro ci sono le richieste per i big.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sono due club di Premier League che hanno messo nel mirino due giocatori dell’Inter molto importanti. Il primo è Alessandro Bastoni che è finito nel mirino del Chelsea: il club londinese avrebbe infatti fatto un’offerta da 50 milioni di euro ai nerazzurri.

Il secondo invece è Davide Frattesi che è finito nel mirino del Newcastle dove potrebbe ritrovare a centrocampo il suo compagno di Nazionale, Sandro Tonali. Entrambe le offerte sono state rifiutate dall’Inter ma è possibile che questi due ricchi club tornino all’assalto negli ultimi giorni di mercato.

