Mercato Inter, ecco l’annuncio: “3 obiettivi concreti”

Gli obiettivi sono chiari

I tifosi dell’Inter aspettano da più di un mese che la società torni a muoversi con un nuovo innesto in modo da rinforzare la rosa di Cristian Chivu per quello che sarà il prossimo campionato di Serie A. Il timore di tanti nerazzurri è infatti che le rivali abbiano tratto più vantaggi da questa sessione di mercato.

Il giornalista esperto di mercato, Matteo Moretto, ha svelato sui canali del collega Fabrizio Romano che sono ancora tre gli obiettivi di mercato dell’Inter. Si tratta di tre ruoli differenti per i quali la dirigenza nerazzurra sta lavorando in modo da ultimare le trattative entro la fine del periodo per i trasferimenti.

Secondo quanto dichiarato dal giornalista, l’Inter vuole ancora rinforzare la sua rosa con un difensore, un centrocampista con doti fisiche che possa portare anche delle caratteristiche nuove nel reparto nerazzurro e poi infine un giocatore offensivo con il sogno di molti tifosi che rimane Ademola Lookman.

Federico De Milano

