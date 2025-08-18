18 Agosto 2025

Inter, 80 milioni sul mercato: le prossime mosse di Marotta

Mega bottino per i nerazzurri

Mancano soltanto ancora due settimane prima della fine di questa sessione di mercato estiva e l’Inter deve ancora provare a regalare al suo allenatore Cristian Chivu almeno due nuove pedine, se non addirittura tre. Per farlo i dirigenti nerazzurri potranno contare su un budget importante da sfruttare nel modo migliore.

Come riporta questa mattina l’edizione del Corriere dello Sport, il presidente Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio avranno a disposizione un budget di circa 80 milioni di euro per cercare di rinforzare l’organico dell’Inter in queste ultime due settimane di calciomercato con degli obiettivi precisi segnati nella lista mercato.

Questo bottino accumulato dalla società di viale della Liberazione è nato grazie alle molte cessioni che sono state fatte nel corso di questo mercato estivo, ultima quella di Zalewski che è passato all’Atalanta in cambio di 17 milioni di euro. Ora l’Inter proverà a prendere un centrocampista e un difensore, Lookman invece resta bloccato.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.