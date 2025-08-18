Inter, 80 milioni sul mercato: le prossime mosse di Marotta

Mancano soltanto ancora due settimane prima della fine di questa sessione di mercato estiva e l’Inter deve ancora provare a regalare al suo allenatore Cristian Chivu almeno due nuove pedine, se non addirittura tre. Per farlo i dirigenti nerazzurri potranno contare su un budget importante da sfruttare nel modo migliore.

Come riporta questa mattina l’edizione del Corriere dello Sport, il presidente Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio avranno a disposizione un budget di circa 80 milioni di euro per cercare di rinforzare l’organico dell’Inter in queste ultime due settimane di calciomercato con degli obiettivi precisi segnati nella lista mercato.

Questo bottino accumulato dalla società di viale della Liberazione è nato grazie alle molte cessioni che sono state fatte nel corso di questo mercato estivo, ultima quella di Zalewski che è passato all’Atalanta in cambio di 17 milioni di euro. Ora l’Inter proverà a prendere un centrocampista e un difensore, Lookman invece resta bloccato.